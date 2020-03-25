فرنسا ثالث دولة أوروبية تضرراً بكورونا

أحصت فرنسا 1100 وفاة في المستشفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد وتتجه نحو تمديد تدابير العزل بعدما أوصى العلماء الرئيس إيمانويل ماكرون بفترة “من ستة أسابيع على الأقل”.

وسجلت فرنسا 1100 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس فيما كان 2516 مريضاً مساء الثلاثاء في قسم الإنعاش، وفق ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون مؤكدا أن “الوفيات في المستشفى لا تمثل سوى جزء ضئيل من مجمل الوفيات”.

وباتت فرنسا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بعد إيطاليا (6820 وفاة) وإسبانيا (2696 وفاة).

وقبل إعلان الحصيلة نبه المجلس العلمي ماكرون إلى “ضرورة تمديد تدابير العزل” في فرنسا لفترة أطول من الأسبوعين المعلنين أصلا.

وكتب المجلس “سيستمر العزل على الأرجح ستة أسابيع على الأقل اعتبارا من بدء تطبيقه” في 17 آذار/مارس مؤكدا “ضرورة تشديده”.

وقال خبراء المجلس “العزل هو حاليا الاستراتيجية الوحيدة الفعالة حقا وهي بديل من سياسة كشف الإصابات على نطاق واسع، وعزل المرضى لا يمكن تطبيقه حاليا على المستوى الوطني”.

وسجلت 240 وفاة جديدة الثلاثاء مع 434 إصابة إضافية في الإنعاش في 24 ساعة من مجموع عشرة آلاف و176 إصابة بحسب سالومون.