فرنسا.. حزب يرفض وصف حماس بالإرهاب وينهي مشاركته في تحالف اليسار

أدى رفض “جان لوك ميلانشون” زعيم حزب “فرنسا الأبية” والمرشح السابق للرئاسة والمقربين منه وصف حماس بأنها “إرهابية”، بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وقد أدى ذلك إلى تعليق الحزب الاشتراكي الفرنسي مشاركته في تحالف اليسار بسبب موقف حزب “فرنسا الأبية” من الحرب على غزة.

وتحدثت النائبة عن ب “فرنسا الأبية” دانيال أوبونو مجددا الثلاثاء عن “مجموعة سياسية إسلامية.. تقاوم الاحتلال” من أجل “تحرير فلسطين”.

وفي مواجهة هذه الخلافات، صوت المجلس الوطني للحزب الاشتراكي القوة المهيمنة السابقة على اليسار، مساء الثلاثاء مع “تجميد” مشاركته في أعمال “الاتحاد البيئي والاجتماعي الشعبي الجديد” (نوب) الذي تشكل في مايو 2022 لمواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه للتو.

وحتى قبل هذا التصويت، أعلن ميلانشون انتهاء التحالف رسميا وعزا ذلك إلى الاشتراكيين “بسبب أمور شخصية تعنيني فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين”.

وهذا ليس الانقسام الأول داخل التحالف الذي يهيمن عليه حزب فرنسا الأبية منذ ولادته بعدما حصل ميلانشون على حوالى 22 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أبريل 2022.

وقد أحيا آمال ناخبي اليسار بجمعه الاشتراكيين ودعاة حماية البيئة والشيوعيين وسمح بوصول 150 نائبا إلى الجمعية الوطنية من أصل 577.

ومنذ ذلك الحين، شهد خلافات داخلية حول إصلاح نظام التقاعد، والحرب في أوكرانيا وأعمال الشغب في المدن.