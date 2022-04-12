فرنسا.. ساركوزي يدعم ماكرون في انتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تأييده للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون قبيل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال ساركوزي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “أعتقد أنه يتمتع بالخبرة اللازمة لأننا نواجه أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى”.

وتبادل إيمانويل ماكرون ومارين لوبان الانتقادات اللاذعة عن بعد، أمس الإثنين، في محاولة كل منهما إثبات أنه الأقدر على دعم القوة الشرائية للناخبين الفرنسيين، وذلك في بداية معركة محتدمة للفوز بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل الجاري.

وأصبح ماكرون، الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي، رئيسا في عام 2017 بعد فوزه بسهولة على لوبان عندما أيده الناخبون لإبعاد اليمين المتطرف عن السلطة، لكنه يواجه تحديًا أكثر صعوبة هذه المرة.

ويتقدم ماكرون بهامش ضئيل في استطلاعات الرأي، لكن لوبان التي نجحت في استغلال الغضب بشأن تكلفة المعيشة والتصور بأن ماكرون منفصل عن المصاعب اليومية قبل الجولة الأولى، ركزت على هاتين النقطتين أمس الإثنين.

وخلال زيارة لمنطقة ريفية جنوب شرق باريس، سخرت لوبان من تعليقات ماكرون على خططها السياسية وحثته على الاطلاع على برنامجها.

وقالت “إيمانويل ماكرون، إذا وقع المحظور وأعيد انتخابه، فسيشعر بحرية تامة لمواصلة سياسته الخاصة بتدمير المجتمع”.

ووجهت الجولة الأولى التي أجريت أمس الأحد ضربة موجعة للأحزاب التقليدية من يسار الوسط ويمين الوسط التي حكمت فرنسا لعقود.