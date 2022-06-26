فرنسا.. شركات الطاقة تدعو إلى الحد من استهلاك الطاقة

حث رؤساء شركات الطاقة العملاقة في فرنسا اليوم الأحد الأفراد والشركات على الحد من استهلاك الطاقة فورا استعدادا لأزمة طاقة تلوح في الأفق.

وقال الرؤساء التنفيذيون لشركات إنجي، وإي.دي.إف، وتوتال في خطاب مفتوح نشرته صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية الفرنسية “نحتاج إلى العمل بصورة جماعية لتقليل استهلاكنا من أجل استعادة القدرة على التصرف”.

وأشار الخطاب الذي وقعته كاترين ماكجريجور من شركة إنجي وجان برنارد ليفي من شركة إي.دي.إف وباتريك بويان من شركة توتال إلى الانخفاض الحاد الذي طرأ على شحنات الغاز الروسي بالإضافة إلى الإنتاج المحدود للكهرباء بسبب الصيانة.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن يوم الخميس إن فرنسا تهدف إلى ملء منشآتها المخصصة لتخزين الغاز بحلول أوائل الخريف. وتبلغ نسبة امتلاء مواقع تخزين الغاز في فرنسا حاليا 59 بالمئة.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسليط الضوء على اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ما دفع الدول الأوروبية إلى التسابق لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية في مارس آذار أن الحكومة تجري محادثات مع شركة توتال بشأن تعزيز قدرتها على استقبال الغاز الطبيعي المسال بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لزيادة شحناتها إلى أوروبا.

وقال المسؤولون التنفيذيون في خطابهم “إن اتخاذ إجراء بحلول هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل لبداية الشتاء المقبل، لا سيما للحفاظ على احتياطيات الغاز لدينا”، مضيفين أن الجهود المبذولة للحد من الاستهلاك يجب أن تكون “فورية وجماعية ومكثفة”.