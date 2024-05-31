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فرنسا.. طلاب نيس يخرجون إلى الشوارع للتضامن مع غزة

منذ ساعتين
مسيرات طلابية في فرنسا تضامنا مع غزة - أرشيفية

مسيرات طلابية في فرنسا تضامنا مع غزة - أرشيفية

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خرج مئات الطلاب، في مدينة نيس الفرنسية، أمس الخميس، بمسيرة طالبت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمع نحو 200 طالب أمام ثانوية “غيوم أبولينير” في نيس، ثم بدؤوا بالمسير نحو مركز المدينة وسط شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وتصف إسرائيل بـ”القاتلة”.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وسط دعم من سائقي السيارات.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • وكالات

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