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فرنسا: على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2021 10:42 مساءً

سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير

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قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، يوم الثلاثاء، إن على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول.

وأوضح دي ريفيير في حديثه مع الصحفيين أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن “لكننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق”، مضيفا أن “التسارع النووي الإيراني يقوض الأمن والسلام الدوليين”.

واتهمت إيران يوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في “لعبة إلقاء اللوم”، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة وانسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إن “الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهدا لاتفاق سريع وجيد”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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