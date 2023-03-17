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فرنسا عن مذكرة اعتقال بوتين: ينبغي ألا يفلت أحد من العدالة

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مارس - 2023 8:44 مساءً
علم فرنسا

علم فرنسا

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قالت الحكومة الفرنسية (الجمعة 17-3-2023) إنه “ينبغي ألا يفلت أحد من العدالة”، وذلك في رد فعلها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتبت وزارة الخارجية الفرنسية على حسابها على تويتر “ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة بغض النظر عن مناصبهم”.

من جهته، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا.

جاء بيان خان بعد أن أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال.

وأضاف خان “كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية”.

وقال خان إن تغييرا في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.

ووصف خان في بيانه مذكرتي الاعتقال بأنهما “خطوة أولى ملموسة” فيما لا تزال تحقيقات أخرى جارية بشأن أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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