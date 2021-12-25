الأحد 22 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 26 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا في مواجهة جديدة مع كورونا.. 100 ألف إصابة خلال 24 ساعة!!

منذ 5 ساعات
فرنسا كورونا

فرنسا كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا في البلاد.

حيث تخطّت الإصابات  عتبة مئة ألف إصابة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة قياسية للبلاد التي تجري حكومتها الإثنين إعادة تقييم للوضع الوبائي.

وقال قصر الإليزيه، الجمعة، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعاً بشأن مواجهة كورونا يوم الاثنين في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بالمرض.

وسجلت فرنسا الجمعة، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كورونا لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند ما يقرب من 16 ألفاً و200 شخص بحسب بيانات رسمية.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا في الجزائر
    الجزائر تفرض “الجواز الصحي” ضد كورونا لدخول البلاد ومغادرتها
    غارات جوية جديدة للتحالف
    غارات للتحالف تدمر مخازن أسلحة “نوعية” للحوثيين في صنعاء
    بركان جزيرة لا بالما
    رسمياً.. انتهاء ثوران البركان في جزيرة لا بالما الإسبانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري سفيان لوكار
    فيديو محزن.. آخر لحظات اللاعب الجزائري “سفيان لوكار” قبيل وفاته على أرض الملعب
    كورونا لبنان
    الاقفال العام وارد… احذروا خطر كورونا في الاعياد
    فيتامين بي 12
    علامة تحدث في الليل تحذرك من نقص فيتامين B12