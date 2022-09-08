الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا قلقة من عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية

منذ 12 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

A A A
طباعة المقال

قالت فرنسا إنها “قلقة للغاية” حيال استمرار عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وإنها تتشاور مع شركائها بشأن الأمر قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في إفادة صحفية يومية عبر الإنترنت “نأسف لأن إيران لم تنتهز الفرص التي قدمها المدير العام… لإلقاء الضوء على وجود مواد نووية غير معلنة في مواقع غير معلنة”.

وقالت الوكالة الدولية الذرية في أحدث تقاريرها يوم الأربعاء، إن ”مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2015 ”.

وأضافت ”لا نستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي“، بعد رفض طهران الرد على مزاعم وجود مواقع غير المعلنة.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية، إن العودة للاتفاق لن تعالج كل أنشطة إيران ولكن حصولها على سلاح نووي سيزيد من تفاقم المشاكل، معتبرة أن ”رد طهران على مسودة النص النهائي للاتفاق يعيدنا إلى الخلف ونؤكد أننا لن نبرم اتفاقا لا يصب في مصلحة أمننا القومي الأمريكي“.

وتعثرت مساعي الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة في ظل تمسك طهران بإغلاق ملف تقديم إجابات عن وجود أنشطة نووية غير معلنة في ثلاث منشآت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الملكة إليزابيث
مخاوف بشأن صحة الملكة إليزابيث
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
معارك عنيفة قرب زابوريجيا النووية.. توجهات للإغلاق لتجنب الكارثة
أردوغان
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أردوغان: شحنات الحبوب الأوكرانية تذهب للدول الغنية لا الفقيرة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل