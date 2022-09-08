فرنسا قلقة من عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية

قالت فرنسا إنها “قلقة للغاية” حيال استمرار عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وإنها تتشاور مع شركائها بشأن الأمر قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في إفادة صحفية يومية عبر الإنترنت “نأسف لأن إيران لم تنتهز الفرص التي قدمها المدير العام… لإلقاء الضوء على وجود مواد نووية غير معلنة في مواقع غير معلنة”.

وقالت الوكالة الدولية الذرية في أحدث تقاريرها يوم الأربعاء، إن ”مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني في 2015 ”.

وأضافت ”لا نستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي“، بعد رفض طهران الرد على مزاعم وجود مواقع غير المعلنة.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية، إن العودة للاتفاق لن تعالج كل أنشطة إيران ولكن حصولها على سلاح نووي سيزيد من تفاقم المشاكل، معتبرة أن ”رد طهران على مسودة النص النهائي للاتفاق يعيدنا إلى الخلف ونؤكد أننا لن نبرم اتفاقا لا يصب في مصلحة أمننا القومي الأمريكي“.

وتعثرت مساعي الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة في ظل تمسك طهران بإغلاق ملف تقديم إجابات عن وجود أنشطة نووية غير معلنة في ثلاث منشآت.