“السلطات الفرنسية”: تسجيل أعلى معدل وفيات يومية بـ”كورونا” في آخر 6 أيام

باريس في كورونا
باريس في كورونا

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أعلى معدل وفيات يومية في آخر 6 أيام.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25531 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430، مقارنة مع 3696 حالة سجلت أمس الاثنين.

وانخفض أيضا عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات إلى 24775، أي أقل بـ773 حالة مقارنة مع يوم أمس.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
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