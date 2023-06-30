فرنسا.. مثيرو شغب ينهبون متجرا للسلاح في وسط مرسيليا

قالت الشرطة الفرنسية (الجمعة 30-6-2023) إن مثيري شغب فرنسيين نهبوا متجرا للسلاح في وسط مرسيليا، ثاني كبرى مدن فرنسا، واستولوا على بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت أحد الأشخاص وبحوزته بندقية ربما نُهبت من متجر السلاح. وتتولى الشرطة حاليا حراسة المتجر.

وتسببت أعمال العنف، التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

واندلعت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورج وليل وباريس، حيث قُتل نائل م. (17 عاما)، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في ضاحية نانتير.

وأذكت وفاته، التي رصدتها إحدى الكاميرات، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمجتمعات الحضرية بأن الشرطة تمارس العنف والعنصرية.

ووجه وزير الداخلية رسالة لرجال الإطفاء وعناصر الشرطة قال فيها “الساعات المقبلة ستكون حاسمة وأنا أعلم أنه يمكنني الاعتماد على جهودكم المضنية”، وذلك في محاولة لوضع نهاية للاضطرابات.

وبدأت الشرطة الفرنسية إخلاء ساحة الكونكورد الشهيرة في وسط العاصمة باريس من المحتجين بعد أن بدأت فيها مظاهرة دون تخطيط مسبق.

وقال مسؤول محلي إن لصوصا نهبوا متاجر، أحدها لشركة أبل، في مدينة ستراسبورج اليوم الجمعة.

وقال مصدر لرويترز إن العديد من المتاجر تعرضت للنهب في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شرطة باريس إنه جرى اقتحام متجر لبيع الأحذية تابع لشركة نايكي في وسط باريس وإنها ألقت القبض على عدة أشخاص بعد تحطيم نوافذ متجر في شارع رو دي ريفولي.

وألغت السلطات بعض الفعاليات من بينها حفلتان موسيقيتان في ملعب فرنسا بضواحي العاصمة. ويقول منظمو سباق (تور دو فرانس) إنهم مستعدون للتعامل مع أي موقف عندما يدخل المتسابقون البلاد يوم الاثنين بعد انطلاق السباق في مدينة بلباو الإسبانية.

وحظرت السلطات تنظيم مظاهرات عامة كانت مقررة اليوم الجمعة في مدينة مرسيليا جنوب البلاد، ثاني أكبر مدن فرنسا، وطلبت من المطاعم إغلاق ساحاتها الخارجية المخصصة لتناول الطعام مبكرا. وأضافت أن جميع وسائل النقل العام ستتوقف اعتبارا من الساعة السابعة مساء.

وقالت الشرطة إنها نشرت مجموعات صغيرة في المدينة واعتقلت 36 شخصا. وأصيب اثنان من أفراد الشرطة بجروح. وحلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المدينة.