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فرنسا.. مسلح يحتجز رهينتين في باريس ويطالب بلقاء وزير العدل

20 - ديسمبر - 2021
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

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أفادت وسائل إعلام فرنسية عن احتجاز رجل مسلح بالسكين امرأتين كرهينتين في الدائرة الثانية عشرة في باريس مساء اليوم الاثنين.

وقالت إذاعة Europe 1 نقلا عن مصدر أمني، أن الحادث وقع في أحد المتاجر بشارع أليغر، حيث قال رجل خمسيني يعاني من اضطرابات نفسية أنه يريد محادثة وزير العدل إيريك دوبون-موريتي حول قضية عمر الرداد، وهو بستاني مغربي أدين بجريمة قتل مروعة لأرملة فرنسية غنية قبل 30 عاما، ونجح في محاولته لإعادة فتح القضية وتبرئة اسمه.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فقد وصلت فرق أمنية إلى مكان الحادث وقامت قوات لواء البحث والتدخل (BRI) بتطويق المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة تستبعد علاقة الحادث بأنشطة الإرهاب.

يذكر أن القضاء الفرنسي قرر، الخميس، إعادة فتح قضية البستاني المغربي الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من 20 عاما إثبات براءته، مما قد يسمح بإعادة المحاكمة.

وكان الرداد قد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه، إلى أن تم الإفراج عنه بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.

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