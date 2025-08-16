فرنسا: مشروع E1 الإسرائيلي في الضفة يشكّل "انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي"

ددت فرنسا السبت بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل “انتهاكا جسيما للقانون الدولي”، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث إن “فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن في وقت سابق موافقته على بناء آلاف الوحدات ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة “E1″، الواقعة شرقي القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

ما هو المخطط الاستيطاني “E1″؟

وبحسب نشرة أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صادقت الحكومة الإسرائيلية على مخطط”E1″ الاستيطاني، الذي يحمل رقم (4/420) العام 1999، على أراضٍ تبلغ مساحتها 12,000 دونم، أعلنت معظمها “أراضي دولة”، وأصبحت فيما بعد تابعة لمستوطنة “معاليه أدوميم”.

وفي العام 2012، أقرت الحكومة الإسرائيلية مخطط”E1″ الاستيطاني، الذي يتضمن المخططات التالية:

– مخطط رقم (2/4/420)، وتستولي إسرائيل بموجبه على (1350) دونما لإقامة منطقة صناعية شمال غرب المنطقة المصنفة E1.

– مخطط رقم (9/4/420) وتستولي إسرائيل بموجبه على (180) دونما لإقامة مقر للشرطة الإسرائيلية، وقد تم تشييد المقر المذكور بهدف توسيع مناطق الاستيلاء.

– مخطط للاستيلاء على مساحة (500) دونم من أراضي عناتا وشعفاط لاقامة مكب نفايات على أن يتم تحويلها لاحقا لحديقة عامة للمستوطنين.

– ثلاثة مخططات تفصيلية للبناء، وهي: مخطط (10/4/420) لبناء 2176 وحدة استيطانية، ومخطط (3/4/420) لبناء 256 وحدة استيطانية إضافة إلى 2152 غرفة فندقية، ومخطط (7/10/420) لبناء 1250 وحدة، وآخر لإقامة حديقة توراتية إلى الشمال الغربي من المخطط المذكور.

إضافة إلى ما ذكر أعلاه، هناك مخطط استيطاني آخر، لتنفيذ ما يسمى طريق “نسيج الحياة”، الذي تم إنجاز جزء منه قرب من جدار الفصل والتوسع الواقع شرق عناتا وصولا إلى الزعيم، والجزء الآخر منه يقترح إنشاؤه ابتداء من الزعيم وصولا إلى العيزرية، ويهدف إلى خدمة تنفيذ وتطوير مخطط البناء في المشروع المذكور، إضافة لكونه مقترحا مستقبليا لتحويل طريق القدس العيزرية ومنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه.

أهداف المخطط الاستيطاني “E1”

– عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

– عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة إسرائيل.

– توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل معالي أدوميم الاستيطاني لها.

– طرد وتشريد سكان التجمعات البدوية مرة أخرى من أراضيهم.

– زيادة عدد اليهود في القدس على حساب المواطنين الفلسطينين الأصليين خاصة بعد إخراج تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا شعفاط.