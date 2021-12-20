الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا.. مصرع شاب سوداني حاول التشبث بشاحنة للتسلل إلى بريطانيا

20 - ديسمبر - 2021

مهاجرون في مخيم "كاليه" في فرنسا - أرشيف

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الفرنسية أن طالب لجوء سوداني عمره 16 عاما لقي مصرعه إثر محاولته الصعود لشاحنة بالقرب من منطقة كاليه شمالي فرنسا، على أمل التسلل بواسطتها إلى بريطانيا.

وقال سور مير المدعي العام في بولوني: “اتجه أحد المهاجرين نحو الشاحنة من جانب الراكب، وتمكن من الصعود بين قمرة القيادة والمقطورة، وعندما أنطلق السائق بالشاحنة سقط المهاجر”.

من جهته، أكد مصدر في الشرطة، أن “الفتى كان بكامل وعيه لدى وصول المسعفين، ونقل إلى مستشفى كاليه حيث توفي”.

وأضاف “أن مجموعة من 40 مهاجرا كانت برفقة الضحية، وأنهم ألقوا حجارة على الشاحنة مما أدى إلى إصابة السائق وهو مواطن من أوروبا الشرقية بجروح طفيفة”.

وأشار إلى فتح تحقيق في مركز شرطة “كاليه” مع السائق بتهمة “القتل غير العمد”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

الدولار
الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
علما إسرائيل وبولندا
إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة