الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تندد بزيادة إيران لتخصيب اليورانيوم

منذ 38 دقيقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية رصدت جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7%

المصدر : تلغراف
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نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بزيادة إيران لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب عقب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المتحدثون باسم الدول في بيان مشترك الخميس “نحث إيران على التراجع فورا عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي”.

وجاء في البيان “مازلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي ونؤكد مجددا تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا”.

وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز الثلاثاء إن إيران “زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج منذ منتصف عام 2023”.

    المصدر :
  • رويترز

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