فرنسا.. 10% من إصابات كورونا الجديدة قد تكون بـ"أوميكرون"

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور “أوميكرون”.

وأضاف فيران، اليوم السبت، أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.

وبموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، قد رجح أن يصبح متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، المتحور السائد في بلاده اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وأعلن أنه سيتم حظر الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في فرنسا مساء الـ31 من ديسمبر.

وأضاف: “دعونا نطبق مبدأ الفطرة السليمة فكلما قل العدد، قلت المخاطر التي نتعرض لها”.

وتابع: “دعونا نتجنب المهرجانات الكبرى أو التجمعات الكبيرة أو مآدب العشاء الغفيرة”.

ومنعت فرنسا قدوم السياح من المملكة المتحدة وطلبت تقديم سبب مقنع لكل من يرغب منهم بدخول البلاد.

وتأتي قيود السفر الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف هذه الليلة استجابة لانتشار متحور “أوميكرون” مستندة بذلك إلى بيان حكومة المملكة المتحدة الأخير، بأن البلاد ستواجه “موجة كبيرة” من حالات “أوميكرون”.

وأصدرت الحكومة الفرنسية بيانا أوصى المسافرين الفرنسيين إلى المملكة المتحدة، بتأجيل رحلاتهم إلى هناك.