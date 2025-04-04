فريق أوكراني سيتوجه إلى أمريكا لمناقشة إطار عمل جديد لاتفاقية المعادن

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الجمعة، إن فريقا من الحكومة الأوكرانية سيتوجه إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب لإجراء مناقشات حول إطار عمل جديد لاتفاقية المعادن.

واقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتفاقية معادن جديدة وأكثر توسعا مع أوكرانيا، بعدما عدلت مقترحها الأصلي.

وصرح مسؤولون أوكرانيون بأن بلادهم تلقت المسودة المحدثة الأسبوع الماضي.

وقال سيبيها إن مشاورات عبر الإنترنت بين الفريقين الأوكراني والأمريكي قد تجري اليوم الجمعة.

وقال سيبيها لوسائل إعلام أوكرانية خلال زيارته لبروكسل “نتوقع أن يسافر الوفد الأوكراني إلى واشنطن في المستقبل القريب لمناقشة بنود اتفاق الموارد المعدنية الذي تلقيناه من الولايات المتحدة”.

وظلت النسخة الأولية من الاتفاق دون توقيع بعد مشادة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في فبراير شباط.