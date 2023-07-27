الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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فريق الجيش السوداني للتفاوض يعود للبلاد من جدة "للتشاور"

منذ 16 دقيقة
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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قال الجيش السوداني في بيان (الخميس  إن وفده إلى محادثات مدينة جدة السعودية الرامية إلى إعادة السلام للبلاد عاد إلى السودان “للتشاور”، وسيكون مستعدا لمواصلة المباحثات “متى ما تم استئنافها بعد تذليل المعوقات”.

وأضاف أن الخلاف على قضايا “من بينها إخلاء المتمردين لمنازل المواطنين بكافة مناطق العاصمة وإخلاء مرافق الخدمات والمستشفيات والطرق… أدى إلى عدم التوصل لاتفاق وقف العدائيات”.

اندلع القتال في أبريل نيسان عندما تنافس الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على السلطة. ومنذ ذلك الحين، نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى بلدان المجاورة.

وقالت وزارة الصحة إن حوالي 1136 شخصا قُتلوا، غير أن مسؤولين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك.

ورغم إبداء الطرفين المتحاربين انفتاحا على جهود الوساطة التي تقودها جهات إقليمية ودولية، لم يؤد أي منها إلى وقف إطلاق نار مستدام.

واستأنف الجانبان المحادثات، التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة، في جدة هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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