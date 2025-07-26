السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فريق ترامب للأمن القومي يُعيد النظر في إستراتيجيته تجاه قطاع غزة.. ماذا إذاً؟!

منذ 17 دقيقة
الرئيس ترامب وفريقه الأمني من غرفة العمليات وقت الهجوم على إيران - 22 يونيو 2025 - البيت الأبيض

الرئيس ترامب وفريقه الأمني من غرفة العمليات وقت الهجوم على إيران - 22 يونيو 2025 - البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر لم يسمها أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي يعيد النظر في إستراتيجيته تجاه قطاع غزة، في أعقاب استدعاء كل من واشنطن وتل أبيب فريقيهما من العاصمة القطرية الدوحة حيث تجري مفاوضات وقف إطلاق النار.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلا عن مصادر- بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن الوقت حان لدراسة “نهج أكثر شمولا” وتقديم “خيارات جديدة” لإنهاء الحرب بغزة.

وأشار أكسيوس إلى أن روبيو بدا محبطا خلال لقاء عائلات الأسرى الإسرائيليين بعد انهيار الجولة الأخيرة من محادثات غزة.

وقد دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مظاهرة اليوم في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل وإعادة المحتجزين في القطاع.

كما طالبت الرئيس ترامب بأن يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- عقد “اتفاق شامل” في غزة.

وقالت -خلال مؤتمر صحفي- “آن الأوان لاتفاق شامل لإعادة الرهائن من غزة.. نقول للحكومة الأميركية إن أبناءنا ينفد منهم الوقت ونتنياهو يتاجر بقضيتهم.. لقد مللنا وسئمنا من هذه الحرب ونريد عودة المخطوفين وإنهاء الحرب”.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق أن قطر ومصر تواصلان جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حدا للحرب، في حين أفادت مصادر أخرى بأن المفاوضات لم تنهر.

مفاوضات معقدة

وأضافت الخارجية القطرية -في بيان- أن الدوحة والقاهرة تشيران إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت 3 أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة.

وأكدت قطر ومصر، بالشراكة مع الولايات المتحدة، التزامهما باستكمال الجهود وصولًا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع، حسب ما ورد في البيان.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مصدر مطلع أن الوسطاء ما زالوا يواصلون مناقشاتهم بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأن الاتصالات لا تزال جارية مع كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت “سي إن إن” عن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيده أن المحادثات لم تنهر على الإطلاق، ولا تزال هناك فرصة لاستئناف المفاوضات.

كما أكد المسؤول أن إسرائيل تأمل أن تعيد حماس ربط نفسها بالواقع حتى يتيح ذلك سد الفجوات المتبقية.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الكبير، فإن إسرائيل لا يمكنها الموافقة على مطلب الحركة المتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد إطلاق سراحهم مقابل “الرهائن” الإسرائيليين، وأنه إذا تراجعت حركة حماس عن مطالبها فإن إسرائيل مستعدة لإرسال وفد إلى الدوحة.

من ناحية أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن البدائل المتاحة لاستعادة “الرهائن” من غزة لا تزال غير واضحة.

وقال هذا المسؤول الإسرائيلي الرفيع للموقع إن من الضروري خلق أزمة لكسر الجمود في المحادثات، لكن ليس من مصلحة إسرائيل انهيارها.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر
إسرائيل: الصين تساعد إيران في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية
البابا ليو بابا الفاتيكان
البابا ليو يناقش الحرب في أوكرانيا مع مسؤول بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز
غزة تحت القصف
بعد محادثات ثلاثية.. ستارمر بعتزم تنفيذ خطة إسقاط مساعدات غذائية في غزة جواً

الأكثر قراءة

الرئيس جوزاف عون
الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
علم لبنان
الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
زياد الرحباني
وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا