فريق فلسطيني يتوجه لسوريا وتركيا للمساهمة في عمليات إنقاد ضحايا الزلزال

غادر الأراضي الفلسطينية اليوم الخميس فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة متوجها إلى سوريا وتركيا‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬عبر الأردن للمساهمة في أعمال البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين.

وقال عماد الزهيري مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون التي تشرف على الفريق “يضم الوفد أطباء ومسعفين وخبراء في عمليات الإنقاذ يعلمون في هذا المجال منذ خمس سنوات ولديهم الخبرات الكافية للتعامل مع الكوارث الطبيعية”.

وأضاف لرويترز ” سيضم الفريق 73 فردا سيتم (توجيه) قسم منهم إلي سوريا وقسم آخر إلى تركيا، ويحمل الوفد معه بعض المساعدات الطبية”.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين “دولة فلسطين على استعداد لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تقديم يد العون للأشقاء في كل من تركيا وسوريا”.

وأضاف في بيان صحفي “فور وصول الفريق إلى المناطق المتضررة نتيجة الزلزال، ستباشر الفرق الفلسطينية العمل مع الطواقم الدولية الأخرى العاملة في المستشفيات الميدانية وستشارك أيضا في عمليات الانقاذ والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع السلطات المعنية”.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس محمود عباس أجرى مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده “وقوف القيادة الفلسطينية وشعب فلسطين إلى جانب الأشقاء في سوريا في هذا المصاب الكبير والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم وفق الإمكانيات المتاحة”.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد القتلى المؤكد إلى 12873 قتيلا بحلول صباح اليوم الخميس.

وزاد عدد القتلى في سوريا إلى 2950 على الأقل وفقا للحكومة وخدمة الإنقاذ العاملة في شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم ان عدد ضحايا الزلزال من الفلسطينيين ارتفع الى 72 شخصا.