فصل روسيا من نظام “سويفت”.. كوريا الجنوبية آخر المنضمّين

في اطار تفعيل العقوبات المالية الغربية التي تقضي بفصل روسيا عن النظام المالي العالمي “سويفت”، انضمت كوريا الجنوبية الى مجموعة الدول التي ستعاقب المصارف الروسية، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الانضمام الى عملية فصل المصارف الروسية عن نظام “سويفت”، وذلك بسبب الإجراءات المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان رسمي: “حكومتنا ستنضم لفصل نظام سويفت وسيتم اعتماد خطة عمل محددة بعد اجتماع بين الإدارات ذات الصلة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية بالفعل أن كوريا الجنوبية تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، ولا سيما في ما يتعلق بالرقابة على الصادرات، حيث ستحظر تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا.

الى ذلك، وافقت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعهدت الدول الغربية بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت”، ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات.