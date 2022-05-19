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فضيحة الحفلات.. الشرطة البريطانية تتابع تحقيقاتها وتفرض 126 غرامة

منذ 6 ساعات
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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أعلنت الشرطة البريطانية أنّها أنهت تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء “بوريس جونسون” في داوننج ستريت، خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة كوفيد-19، كاشفةً أنها أصدرت إجمالي 126 غرامة.

وفُرضت غرامة على جونسون ووزير المالية “ريشي سوناك” الشهر الماضي، بسبب تجمع في مكتب رئيس الوزراء للاحتفال بعيد ميلاده السادس والخمسين في حزيران 2020 عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظورًا.

وأثار ذلك دعوات واسعة النطاق من سياسيين معارضين وبعض أعضاء حزبه لتقديم استقالته.

في السياق، صرّحت نائبة مفوض شرطة لندن “هيلين بول”: “كان تحقيقنا شاملًا ونزيها وتم استكماله بأسرع ما يمكن، نظرا لكمية المعلومات التي كان يجب مراجعتها وأهمية التأكد من أن لدينا دليلًا قويًا لإصدار كل إشعار بغرامة ثابتة”. وأضافت “هذا التحقيق اكتمل الآن”.

ولم ترد داوننج ستريت على الفور على طلب للتعليق.

الى ذلك، ذكرت الشرطة أنّ الغرامات متعلقة بثمانية تواريخ أقيمت فيها أحداث في داوننج ستريت، ومكاتب حكومية أخرى في الفترة بين أيار 2020 ونيسان 2021 عندما كانت إجراءات الإغلاق سارية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الذين تم تغريمهم، 53 رجلا و73 امرأة، وفُرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص.

    المصدر :
  • رويترز

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