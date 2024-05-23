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فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟

منذ 25 ثانية
للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة

للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يكشف مصير اللواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل حمامي في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وأقام جنازة له في 7 ديسمبر 2023، وتم دفنه بحضور وزير الدفاع غالانت.

ومساء (الخميس 23-5-2024) نشرت القسام مقطع فيديو تؤكد فيه ان اللواء حمامي بقبضتها، وأنه أصيب وتم أسره في هجوم طوفان الأقصى.

ووجهت كتائب القسام رسالة لأهالي الأسرى الإسرائيليين، تحذرهم فيها من تلكؤ حكومة نتنياهو التي تترك قادة جيشها أسرى، ولم تكشف مصير حمامي إن كان لا يزال حياً أم لا، وختمت الرسالة بعبارة “الوقت ينفذ”.

 

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و800 شهيد، وإصابة 80 ألفا و11 شخصا آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

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