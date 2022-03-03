فضيحة مدوية.. عضو في الكونغرس يقيم علاقة غرامية مع “عروس داعش”!

في فضيحة مدوية، اعترف عضو الكونغرس الأميركي، فان تايلور، علنيا، بقيامه بعلاقة غرامية مع أرملة أحد أعضاء تنظيم داعش فضيحة مدوية في الولايات المتحدة، علني وسحب ترشحه من انتخابات الحزب الجمهوري عن منطقة تكساس.

واعترف تايلور بارتكابه “خطأ فادح تسبب في جرح وألم عميقين لمن أحبهم في هذا العالم” على حد وصفه، وذلك في رسالة بعثها بالبريد الإلكتروني لمؤيديه، بحسب ما أفاد موقع “أكسيوس”.

كيف بدأت القصة؟

وفي التفاصيل، اتصلت تانيا جويا وهي أرملة أحد أعضاء داعش، بإحدى خصوم السياسي الأميركي في الانتخابات التمهيدية، وهي سوزان هارب، لمشاركتها تفاصيل القضية.

حيث كشفت أنها التقت بتايلور من خلال عملها للمساعدة في إعادة تأهيل المتطرفين والتي استمرت من أكتوبر 2020 إلى يونيو 2021.

وأوضحت أنها لم تدرك أن الانتخابات التمهيدية كانت على بعد خمسة أيام عندما اتصلت بهارب، مشيرة إلى أنها كانت منزعجة من رؤية وجه تايلور على اللوحات الإعلانية أثناء قيادتها للسيارة.

وأضافت أن دوافعها للاتصال بسوزان هارب، كانت لإحراج تايلور لكي يقدم استقالته ويسحب ترشحه، لاسيما وأن موقع حملته على الإنترنت وصفه بأنه “رجل عائلة” وعرض صورة بارزة له مع زوجته آن وبناته الثلاث.

“رجل عائلة“

يذكر أن فان ضابط سابق وسياسي أميركي، ولد في 1 أغسطس 1972 في دالاس في الولايات المتحدة. ونشط سياسيا في الحزب الجمهوري.

وأعلن عن علاقته الغرامية بعد ساعات من انتهائه من الانتخابات التمهيدية الخماسية بنسبة 49% من الأصوات.

ومن المرجح الآن أن يصبح قاضي مقاطعة كولين السابق كيث سيلف، الذي احتل المركز الثاني، عضو الكونغرس التالي عن الدائرة الثالثة.

تزوجت من داعشي 10 سنوات

أما تانيا فقد نشأت خارج لندن وكانت متزوجة من عضو داعش يدعى يحيى لمدة عشر سنوات.

وعاشا فترة في مصر، لكنهما أُجبرا على الفرار عقب الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون عام 2013، وتوجها بعد ذلك إلى مدينة غازي عنتاب شرق تركيا، حيث يتحدث الناس العربية ويمكن لزوجها العثور على عمل.