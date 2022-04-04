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"فظائع بوتشا".. ترودو يطالب بمحاسبة روسيا

4 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 8:28 صباحًا
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تتوالى الإدانات الدولية على فظائع مدينة بوتشا الأوكرانية، وآخرها، لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي دان أمس الأحد عمليات القتل “الفظيعة والمروعة” لمدنيين في المدينة، معتبرا أنه يجب محاسبة روسيا.

وقال عبر “تويتر”: “ندين بشدة قتل مدنيين في أوكرانيا ونظل ملتزمين محاسبة النظام الروسي”، مضيفا “المسؤولين عن هذه الهجمات الفظيعة والمروعة سيقدمون إلى العدالة”.

وكانت القوات الأوكرانية عثرت على جثث في الشوارع عندما استعادت السيطرة على المدينة.

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل مدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.

كما تعهد بالتحقيق في كل “الجرائم” الروسية في أوكرانيا، قائلا إنه أنشأ “آلية خاصة” لذلك.

من جانبها، نفت روسيا مقتل مدنيين في بوتشا التي سيطرت عليها في الأيام الأولى لغزوها الذي بدأ في 24 فبراير.

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