"فظائع بوتشا".. ترودو يطالب بمحاسبة روسيا

تتوالى الإدانات الدولية على فظائع مدينة بوتشا الأوكرانية، وآخرها، لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي دان أمس الأحد عمليات القتل “الفظيعة والمروعة” لمدنيين في المدينة، معتبرا أنه يجب محاسبة روسيا.

وقال عبر “تويتر”: “ندين بشدة قتل مدنيين في أوكرانيا ونظل ملتزمين محاسبة النظام الروسي”، مضيفا “المسؤولين عن هذه الهجمات الفظيعة والمروعة سيقدمون إلى العدالة”.

We strongly condemn the murder of civilians in Ukraine, remain committed to holding the Russian regime accountable, and will continue to do everything we can to support the people of Ukraine. Those responsible for these egregious and appalling attacks will be brought to justice. https://t.co/YDwJ0n693m — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 3, 2022

وكانت القوات الأوكرانية عثرت على جثث في الشوارع عندما استعادت السيطرة على المدينة.

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل مدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.

كما تعهد بالتحقيق في كل “الجرائم” الروسية في أوكرانيا، قائلا إنه أنشأ “آلية خاصة” لذلك.

من جانبها، نفت روسيا مقتل مدنيين في بوتشا التي سيطرت عليها في الأيام الأولى لغزوها الذي بدأ في 24 فبراير.