"فظائع بوتشا".. ترودو يطالب بمحاسبة روسيا

تتوالى الإدانات الدولية على فظائع مدينة بوتشا الأوكرانية، وآخرها، لرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي دان أمس الأحد عمليات القتل “الفظيعة والمروعة” لمدنيين في المدينة، معتبرا أنه يجب محاسبة روسيا.

وقال عبر “تويتر”: “ندين بشدة قتل مدنيين في أوكرانيا ونظل ملتزمين محاسبة النظام الروسي”، مضيفا “المسؤولين عن هذه الهجمات الفظيعة والمروعة سيقدمون إلى العدالة”.

We strongly condemn the murder of civilians in Ukraine, remain committed to holding the Russian regime accountable, and will continue to do everything we can to support the people of Ukraine. Those responsible for these egregious and appalling attacks will be brought to justice. https://t.co/YDwJ0n693m

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 3, 2022