فقدان الاتصال مع عشرات المهاجرين في البحر بعد مغادرتهم ليبيا

كشفت منظمة “ألارم فون”، عن فقدان الاتصال مع 70 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب غادر السواحل الليبية قبل 4 أيام، معتبرة إياهم في عداد المفقودين.

وقالت “ألارم فون”، وهي منظمة غير حكومية، إنها فقدت الاتصال بالمهاجرين عندما كانوا في منطقة بحث تتبع مالطا، وعلى بعد 20 كيلومترا من المياه الإيطالية، دون الإبلاغ عن إنقاذهم أو وصولهم إلى البر.

ومنذ اندلاع أزمة الهجرة في 2015، غرق الآلاف على طول طريق المتوسط، كما جرى اعتراض آخرين في عرض البحر وإعادتهم إلى ليبيا ليتم احتجازهم في مراكز تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة والبنى التحتية.

وسبق وأن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع كبير بأعداد المهاجرين المغادرين للسواحل الليبية مؤخرا، إذ جرى تسجيل اعتراض وإعادة حوالي سبعة آلاف مهاجر إلى الأراضي الليبية منذ مطلع العام الجاري.