الثلاثاء 12 شوال 1444 ﻫ - 2 مايو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فقدان 3 من طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل ماليزيا

منذ 6 دقائق
حريق في ناقلة نفط- أرشيفية

حريق في ناقلة نفط- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

تسعى فرق إنقاذ ماليزية، الثلاثاء، للعثور على ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة نفط فقدوا إثر اندلاع حريق على متنها قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

وتصاعد دخان أسود كثيف من السفينة التي كانت ترفع علم الغابون، عندما اندلع الحريق، الاثنين، على متنها عقب مغادرتها الصين متوجهة إلى سنغافورة، حسب ما أكدته سلطة خفر السواحل الماليزية.

وأُخمدت النيران وتم تعويم السفينة دون أن يشكل ذلك خطرا على السفن المارة، بحسب تصريح مسؤول ماليزي لوكالة فرانس برس.

ونقلت صحيفة “ذي ستار” عن المسؤول في خفر السواحل، نور الحزام زكريا، أن سفينتين كانتا قريبتين من مكان الحادث وقاربا تابعا لخفر السواحل أنقذت 25 من أفراد طاقم السفينة “إم تي بابلو”.

وأضاف: “يتركز البحث الآن على العثور على أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين”.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة غازبروم
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في أبريل
    اشتباكات السودان
    حمدوك يدعو العالم إلى جعل قضية السودان في مقدمة أولوياته
    ارتفاع أعداد النازحين من السودان
    اشتباكات السودان
    أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حدود السودان إلى دول مجاورة

    الأكثر قراءة

    حسام تحسين بك
    حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك
    اعتداء - تعبيرية
    بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!
    كيليان مبابي
    فيديو.. مبابي يسجل أغرب هدف في تاريخ الدوري الفرنسي