فقد طاقم سفينة يضم أكثر من عشرين فردا في هونج كونج

قالت السلطات إن طاقم سفينة يضم أكثر من عشرين فردا فُقد بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونج كونج مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

وأعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.

ومر تشابا بمحاذاة المركز المالي العالمي، وتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعرقل وسائل النقل العام بالمدينة كما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق.

وخفضت هيئة الأرصاد الجوية في هونج كونج مستوى التحذير من العاصفة إلى الثالث بعد ظهر اليوم السبت إذ من المتوقع أن تصل العاصفة تشابا إلى اليابسة بالقرب من تشانجيانغ في إقليم قوانغدونغ الصيني.