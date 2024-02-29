فلاديمير بوتين يحذر الغرب من خطر نشوب حرب نووية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية اليوم الخميس 29شباط/فبراير الجاري، من أنها ستثير حربا نووية إذا أرسلت قوات للقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين: إن موسكو تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف في الغرب.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في أسوأ أزمة في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وتحدث بوتين سابقا عن خطورة المواجهة المباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، لكن حديثه عن حرب نووية اليوم الخميس يعد واحدا من أكثر تحذيراته صراحة.

وكرر الرئيس الروسي (71 عاما)، في كلمته أمام المشرعين وأعضاء آخرين من النخبة السياسية في البلاد، اتهاماته للدول الغربية بأنها تسعى لإضعاف روسيا وأشار إلى أن الزعماء الغربيين لا يدركون مدى خطورة تدخلهم فيما يصفه بشؤون روسيا الداخلية.

وقبل تحذيره، أشار إلى فكرة معينة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين تقضي بإرسال قوات برية تابعة للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، وهو اقتراح سرعان ما رفضته الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى.

وقال بوتين “يجب على (الدول الغربية) أن تدرك أنه لدينا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيها. كل ما يحدث يهدد بنشوب حرب نووية وتدمير الحضارة. ألا يدركون ذلك؟!”.

وفي خطابه الذي ألقاه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة من 15 إلى 17 مارس آذار، أشاد بما وصفها بالترسانة النووية الروسية المتطورة، والتي تعد أكبر قوة نووية في العالم.

وقال إن “القوات النووية الاستراتيجية في حالة استعداد تام” مشيرا إلى أن الجيل الجديد من الأسلحة النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تحدث عنها لأول مرة في عام 2018 إما نُشرت بالفعل أو تم الانتهاء من مرحلة تطويرها واختبارها.

واقترح بوتين، الذي بدا عليه الغضب، على الساسة الغربيين أن يتذكروا مصير أشخاص مثل أدولف هتلر زعيم ألمانيا النازية ونابليون بونابرت الفرنسي اللذين فشلت محاولاتهما لغزو روسيا في الماضي.

وأضاف “لكن الآن، ستكون العواقب وخيمة… يعتقدون أن (الحرب) رسوم متحركة”. واتهم الساسة الغربيين بنسيان ما تعنيه الحرب الحقيقية لأنهم لم يواجهوا التحديات الأمنية نفسها التي واجهت الروس في العقود الثلاثة الماضية.