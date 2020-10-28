فلايت رادار يرصد هبوط طائرة إيرانية في فنزويلا

رصد موقع “فلايت رادار 24” ،الثلاثاء، هبوط طائرة إيرانية في فنزويلا ، كانت قد توقفت في تونس والرأس الأخضر قبل أن تهبط في مطار كراكاس.

والطائرة إيرانية مملوكة لشركة إيرانية تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشحن أسلحة إلى سوريا، وفقاً لما ذكره مشرع فنزويلي معارض وبيانات تتبع الرحلة.

وصلت الطائرة “إي. بي. – إف. إيه. بي. 747” المملوكة لشركة “قشم فارس” الإيرانية للطيران في وقت توطدت فيه العلاقات التجارية بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية صارمة على نحو متزايد. ولم يتضح على الفور ما هدف قدوم الطائرة إلى فنزويلا.

وأظهرت البيانات الموجودة على موقع تتبع الرحلات الجوية “فلايت رادار 24” أن الطائرة هبطت في كراكاس حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي (8 مساء بتوقيت غرينتش) بعد الإقلاع من طهران الليلة السابقة.

وأوضحت البيانات أن الطائرة توقفت في تونس والرأس الأخضر قبل أن تتجه إلى فنزويلا.

وأثارت العلاقات المتنامية بين البلدين انتقادات من واشنطن التي تسعى للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لترك السلطة وإفشال برنامج إيران النووي.

وفي معرض إعلانها عن العقوبات على “قشم فارس” وهذه الطائرة تحديداً في يناير 2019، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن قيام الشركة “بتسليم مواد فتاكة” لسوريا “يتيح الدعم العسكري الإيراني” لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

في عام 2017، قامت شركت “قشم فارس” للطيران، ومقرها في منطقة قشم الحرة والتابعة للحرس الثوري الإيراني، بشراء طائرتي بوينغ مستعملتين من طراز “747-218 إف”، عبر شركة “ماهان” للطيران، وبعد وصولهما إلى البلاد، استخدمتهما في عمليات نقل الأسلحة من طهران إلى دمشق، بدءاً من عام 2018.

وبعد ذلك تولت هاتان الطائرتان بأرقام تسجيل “EP-FAA”، و”EP-FAB” معظم عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا.