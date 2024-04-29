فلسطين حرة.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس دعماً لغزة

توجه محتجون غاضبون من حرب غزة إلى جامعة السوربون في باريس يوم الاثنين وهم يهتفون “فلسطين حرة” عند بوابات الجامعة بينما نصب بعض الطلاب خياما في الفناء.

وبعد أيام من احتجاجات مماثلة في كلية العلوم السياسية في باريس، كان التجمع في جامعة السوربون أحدث علامة على أن المظاهرات في الجامعات الأمريكية تمتد إلى أوروبا مع دخول الحرب المدمرة شهرها السابع.

وكانت الاحتجاجات، التي دفعت الجامعة إلى إغلاق المبنى لهذا اليوم، سلمية حيث حث الطلاب المؤسسة – إحدى أقدم الجامعات في العالم – على إدانة تصرفات إسرائيل.

وشاهد مراسل رويترز الشرطة وهي تؤمن الشارع عند المدخل الرئيسي في مواجهة مجموعة من نحو 50 طالبا.

ووفقا للسلطات الفلسطينية، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 34488 فلسطينيا في هجومها على غزة، ردا على هجوم نفذته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.