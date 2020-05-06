فلسطين… 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد إلى 374 حالة

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أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إصابة 3 فلسطينيين في قطاع غزة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في فلسطين إلى 374، بينهم 20 في القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزار الصحة في القطاع أشرف القدرة “تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في وقت سابق من اليوم تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي السلطة الفلسطينية، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.