فلسطين… 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد إلى 374 حالة

تدابير احترازية جراء كورونا في قطاع غزة
تدابير احترازية جراء كورونا في قطاع غزة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إصابة 3 فلسطينيين في قطاع غزة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في فلسطين إلى 374، بينهم 20 في القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزار الصحة في القطاع أشرف القدرة “تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في وقت سابق من اليوم تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي السلطة الفلسطينية، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
شاهد أيضاً

“الصحة العالمية”: من غير الممكن العودة إلى العمل كالسابق رغم تراجع…

“الصحة المصرية”: تسجيل 17 وفاة و387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تسجيل أولى حالات فيروس كورونا المستجد في محافظة لحج جنوب اليمن

السلطات الصحية السودانية… 4 وفيات و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×