"فلسطين لن تموت أبدا".. هتافات في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين تجوب شوارع أستراليا

شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني أكبر مدن أستراليا اليوم السبت، وسط الهجوم العنيف الذي تشنه إسرائيل على المدنيين في غزة، ما أدى إلى استشهاد الآلاف من بينهم أطفال ونساء.

وطالب محتجون في أنحاء العالم أمس الجمعة بوقف القصف الإسرائيلي لغزة بعد نحو أسبوعين من الضربات الجوية والمدفعية الكثيفة التي تقول السلطات في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد 4100 شخص.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة “بالقتال حتى النصر” في غزة، مما يشير إلى عدم توقف القصف العسكري أو التراجع عن الغزو البري المتوقع للقطاع بدا على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1400 شخص في إسرائيل واحتجاز رهائن.

وقالت مجموعة العمل الفلسطيني التي نظمت المسيرة إن حوالي 15 ألفا شاركوا في مسيرة اليوم السبت في سيدني، حيث ردد المتظاهرون “فلسطين لن تموت أبدا” ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. وقامت الشرطة، بما في ذلك شرطيون يمتطون الجياد، بدوريات خلال المظاهرة التي أغلقت شوارع المدينة وحلقت أيضا طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات، وقالت المتحدثة باسم مجموعة العمل الفلسطيني أمل ناصر إن المسيرة سلمية.

وقال أليكس ريفشين الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، أكبر مجموعة للجالية اليهودية بأستراليا، إن مسيرة سيدني اليوم السبت “تحرض على المزيد من الكراهية في أستراليا” وتتسبب في تمزق “الترابط الاجتماعي الهش”.