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فلوريدا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة إيان

منذ 3 دقائق
عاصفة- أرشيفية

عاصفة- أرشيفية

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أعلن ولاية فلوريدا، السبت، رفع حالة الطوارئ في الولاية مع اقتراب العاصفة إيان فوق منطقة البحر الكاريبي باتحاه الولاية.

ودعا حاكم الولاية رون ديسانتيس سكان فلوريدا الاستعداد للعاصفة، التي كان يتوقع أن تؤثر على 20 مقاطعة فقط، ولكن التحذير أطلق السبت لجميع الولاية.

وقال إن “هذه العاصفة لديها القدرة لتصبح إعصارا كبيرا، ونشجع سكان فلوريدا للاستعداد”، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية لتتبع الآثار المحتملة.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن حالة الطوارئ لفلوريدا، وطلب من وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات.

ويرجح المركز الوطني للأعاصير أن يتعزز “إيان” خلال الأيام المقبلة، ليصل إلى فلوريدا منتصف الأسبوع، ودعا السكان لمراقبة تحديثات مسار العاصفة.

ويتوقع أن يتحول إيان إلى إعصار كبير الاثنين، إذ بلغت سرعة الرياح السبت 75 كلم في الساعة بحسب ما تم رصدها على بعد حوالي 370 كلم جنوبي جامايكا.

وقال جون كانغالوسي، من مركز الأعاصير في ميامي إنه لم يتضح بعد أين سيضرب إيان بشدة في فلوريدا، داعيا السكان إلى جمع الإمدادات والتحضر لانقطاعات محتملة بالتيار الكهربائي.

وقال مكتب الحاكم إن إعلان الطوارئ يوفر التمويل الطارئ وينشط أعضاء الحرس الوطني في فلوريدا، وتقديم المساعدة أثناء وجود مخاطر العواصف والفياضانات والرياح الخطيرة.

وفي وقت مبكر السبت ضرب إعصار فيونا منطقة نوفا سكوشا التابعة لكندا، حيث تمزقت أسطح المنازل، وقطع التيار الكهربائي عن 500 ألف شخص في ذروة العاصفة.

وتحولت فيونا من إعصار إلى عاصفة الجمعة، وجلبت أمطارا غزيرة، ولم يتم تأكيد وقوع وفيات أو إصابات.

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