فندق ياباني يطلب من إسرائيلي توقيع تعهد بعدم ارتكاب جرائم

في وقت ترتكب فيه تل أبيب بدعم أمريكي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، اشترط فندق في اليابان على سائح إسرائيلي الإقرار بعدم ارتكاب جرائم مثل الاغتصاب والقتل والتعذيب للحصول على غرفة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت، أن فندق “ويند فيلا” في مقاطعة كيوتو اليابانية طلب من زبون إسرائيلي توقيع نموذج تعهد كتابي يتضمن الإقرار بعدم ارتكاب “جرائم حرب”، وذلك قبل السماح له بالحصول على غرفة.

وأوضحت الصحيفة أن من بين الجرائم التي تمت الإشارة إليها: “هجمات على المدنيين، أو قتل أو إساءة معاملة من استسلموا أو تم أسرهم، أو التعذيب أو العنف الجنسي، أو التهجير القسري أو النهب”.

وبين بنود الوثيقة التي وضعها الفندق الياباني “عدم ارتكاب الاغتصاب أو القتل لمن رفع راية بيضاء أو ارتكاب جريمة حرب”، حيث وصف السائح الإسرائيلي هذه الوثيقة بـ”السخيفة والمثيرة للسخرية”.

وأضافت الصحيفة أن الفندق يطلب هذا التعهد من كل زبون إسرائيلي أو روسي، وأن السائح الإسرائيلي اعتبر أن هذا النموذج “لا قيمة له”.

ونقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي في طوكيو، جلعاد كوهين، أن الواقعة “خطيرة وغير مقبولة”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الفندق بشأن هذه الشروط.

وفي يونيو/ حزيران 2024، رفض فندق في مدينة كيوتو اليابانية حجزا تقدم به زبون إسرائيلي وذلك “للاشتباه بوجود صلة له مع الجيش الإسرائيلي” الذي يواصل هجماته على قطاع غزة، حسب وسائل إعلام يابانية.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.