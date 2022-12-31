فنزويلا.. المعارضة تحلّ حكومة غوايدو الموقتة

حلّت المعارضة الفنزويلية “الحكومة الموقتة” التي كان خوان غوايدو أعلن نفسه رئيسًا لها في كانون الثاني 2019، عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب نيكولاس مادورو في 2018.

فقد صوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015 والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتًا (29 صوتًا معارضًا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل “الرئاسة” والحكومة الموقتتين اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج.

يشار إلى أنّ هذا البرلمان السابق يدافع عن استمراريته من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في عام 2020 مزورة.