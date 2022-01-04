فنزويلا.. المعارضة تمدد مهام غوايدو “رئيسا مؤقتا” للبلاد

مددت الجمعية الوطنية الفنزويلية التي لا تملك أي سلطة في البلاد تمديد مهام زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن سابقا نفسه “رئيسا مؤقتا للبلاد”.

ووافق نواب المعارضة على أن تستمر ولايتهم وولاية الحكومة لمدة 12 شهرا اعتبارا من الرابع من يناير، كما قرروا أن “يقوم رئيس الجمعية الوطنية بمهام الرئاسة من أجل الدفاع عن الديمقراطية وقيادة حماية أصول الدولة في الخارج”.

وكتب خوان غوايدو في تغريدة على تويتر: “تم التصديق على التزامنا بالدفاع عن الفنزويليين”.

وكان غوايدو يشغل منصب رئيس البرلمان عندما أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 2019 بينما لم يعترف المجتمع الدولي بإعادة انتخاب مادورو قبل عام على أثر انتخابات قاطعتها المعارضة واعتبرتها “تزويرا”.

وكانت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة انتُخبت في 2015 وانتهت ولايتها رسميا في يناير 2021، وقد جردت من سلطتها في 2017 بانتخاب جمعية تأسيسية مؤيدة لسلطة مادورو.

وقاطعت المعارضة الانتخابات التشريعية لعام 2020 أيضا التي سمحت بالتالي للسلطة باستعادة السيطرة على الجمعية.