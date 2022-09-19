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فنزويلا.. اندلاع حريق في مصفاة للنفط

منذ 12 دقيقة
حريق قديم في مصفاة للنفط في فنزويلا

حريق قديم في مصفاة للنفط في فنزويلا

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اندلع حريق ناجم عن عاصفة رعدية في مصفاة بويرتو لاكروز الفنزويلية للنفط، مما تسبّب في تصاعد عمود من الدخان الأسود، وفقًا لمسؤول حكومي وأربعة مصادر قريبة من الحادث.

وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في محطة وقود وناقلة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال كارلوس بيريز الذي يشغل منصب نائب وزير لشؤون إدارة المخاطر والحماية المدنية على تويتر، إن عمّال الإطفاء التابعين لشركة النفط الحكومية وأطقم أخرى في الموقع يكافحون النيران في أحد مستودعات المصفاة.

كذلك، ذكر أحد المصادر أنّ المصفاة، التي تبلغ طاقتها 187 ألف برميل يوميا، كانت في الخدمة.

    المصدر :
  • رويترز

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