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فنزويلا تدعم روسيا: الانتصار العظيم لبوتين وروسيا

17 - فبراير - 2022

علم فنزويلا

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قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن روسيا يمكنها الاعتماد على دعم فنزويلا في مواجهة تهديدات الناتو والدول الغربية.

وأضاف مادورو: “روسيا تحظى بكل دعم من فنزويلا لتبديد تهديدات حلف شمال الاطلسي والعالم الغربي، حتى تستمر روسيا في كونها جزء من العالم”.

وتابع قائلا: “يعرف الرئيس بوتين أنه يستطيع الاعتماد على حكومة فنزويلا، حكومة سلمية دبلوماسية ستنتصر والانتصار العظيم لبوتين وروسيا في هذه الأيام من حملة تهديدات دولية لأن روسيا تستخدم الدبلوماسية لحماية مصالحها”.

ويتهم الغرب روسيا بخطط مزعومة لتصعيد الموقف حول أوكرانيا. وتنفي موسكو ذلك بشكل قاطع، وتقول إن كل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إن روسيا لا تخلق أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقا له لا تستبعد روسيا أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خطط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس.

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