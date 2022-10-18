فنزويلا.. مقتل ثلاثة على الأقل في فيضانات وسط البلاد

أعلنت السلطات الفنزويلية أنّ ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة فيضانات في ولاية أراغوا بوسط البلاد، فيما يزيد حصيلة قتلى أسابيع من الأمطار الغزيرة.

وتسبب هطول الأمطار بعد ظهر الاثنين في فيضان المياه عن أحد السدود، لتحمل المياه الصخور والأشجار والطين على امتداد طريق رئيسي في إل كاستانو، وهي إحدى ضواحي مدينة ماراكاي التي تبعد نحو 119 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة كراكاس.

وأودت الأمطار الغزيرة بحياة العشرات، وتركت المئات بلا مأوى في ولاية أراغوا في الأسابيع القليلة الماضية.

هذا ولقي ما لا يقل عن 54 شخصًا حتفهم في بلدة لاس تيخيرياس في الثامن من تشرين الأول، بعدما أدت أمطار غزيرة إلى انهيارات طينية طمست منازل وأنشطة اقتصادية.