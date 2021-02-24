فنزويلا وإيران تتبادلان وقود الطائرات وبنزين السيارات

كشفت مصادر مطلعة أن فنزويلا ترسل شحنات من وقود الطائرات إلى إيران في مقابل واردات من البنزين يحتاجها بشدة البلد الواقع في أميركا الجنوبية، وذلك في إطار اتفاق مقايضة توصلت إليه شركتا النفط الحكوميتين في البلدين.

وتزيد إيران مساعداتها لفنزويلا منذ العام الماضي مع تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على البلدين كليهما وهو ما ألحق ضررا بصادرات النفط من شركة بتروليوس دي فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وترسل إيران ناقلات مملوكة للدولة تحمل البنزين إلى فنزويلا‭‭ ‬‬وأيضا معدات وقطع غيار لمساعدة البلد العضو في منظمة أوبك على استئناف العمليات في مصافيه النفطية المتهالكة.

لكن البلدين قدما تفاصيل قليلة بشأن ما تحصل عليه إيران من فنزويلا في مقابل تلك الشحنات.

وقال أحد المصادر إن الشركتين اتفقتا العام الماضي على مقايضة كاملة لوقود الطائرات الفنزويلي بالبنزين الإيراني.

وأضاف المصدر أن وقود الطائرات يجري شحنه في ناقلات إيرانية تنقل البنزين إلى فنزويلا من أجل تأمين تدفق بلا انقطاع من المنتجات المكررة والاستفادة من ناقلات متاحة.