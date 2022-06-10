فنزويلا وإيران ستوقعان خطة للتعاون مدتها 20 عاما

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه سيتم توقيع خطة للتعاون مدتها 20 عاما مع إيران، وذلك مع وصوله إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي مقابلة مع محطة هيسبان تي في التلفزيونية الإيرانية، أعلن مادورو عن افتتاح خط طيران أسبوعي من كراكاس إلى طهران، وقال إنه يمكن بيع البن الفنزويلي إلى إيران، كما أعلن عن خطة لتوقيع اتفاق يوم السبت في مجالات مختلفة من التعاون.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن خطة التعاون.

وقالت قناة هيسبان تي في أيضا إن مادورو سيلتقي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الزيارة.

ووسعت إيران وفنزويلا، اللتان فُرضت عليهما عقوبات أمريكية، التعاون بينهما منذ عام 2020، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة ومقايضة النفط، مما ساعد كراكاس على تخفيف تأثير إجراءات واشنطن.

وفي مايو أيار، وقعت شركة إيرانية مملوكة للدولة عقدا بقيمة حوالي 110 ملايين يورو لإصلاح مصفاة نفط فنزويلية تبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا.

وتم إبرام الاتفاق بعد مفاوضات جرت مؤخرا بحضور وزير النفط الإيراني، الذي زار فنزويلا في مطلع الشهر الماضي والتقى مع مادورو.

ووصل مادورو إلى طهران اليوم الجمعة في إطار جولة رسمية شملت تركيا والجزائر في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال إنه يرافقه وزراء ومسؤولون في مجالات منها الزراعة والتكنولوجيا والنفط والاتصالات والسياحة والنقل.