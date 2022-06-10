الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فنزويلا وإيران ستوقعان خطة للتعاون مدتها 20 عاما

منذ 35 دقيقة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - رويترز

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه سيتم توقيع خطة للتعاون مدتها 20 عاما مع إيران، وذلك مع وصوله إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي مقابلة مع محطة هيسبان تي في التلفزيونية الإيرانية، أعلن مادورو عن افتتاح خط طيران أسبوعي من كراكاس إلى طهران، وقال إنه يمكن بيع البن الفنزويلي إلى إيران، كما أعلن عن خطة لتوقيع اتفاق يوم السبت في مجالات مختلفة من التعاون.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن خطة التعاون.

وقالت قناة هيسبان تي في أيضا إن مادورو سيلتقي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الزيارة.

ووسعت إيران وفنزويلا، اللتان فُرضت عليهما عقوبات أمريكية، التعاون بينهما منذ عام 2020، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة ومقايضة النفط، مما ساعد كراكاس على تخفيف تأثير إجراءات واشنطن.

وفي مايو أيار، وقعت شركة إيرانية مملوكة للدولة عقدا بقيمة حوالي 110 ملايين يورو لإصلاح مصفاة نفط فنزويلية تبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا.

وتم إبرام الاتفاق بعد مفاوضات جرت مؤخرا بحضور وزير النفط الإيراني، الذي زار فنزويلا في مطلع الشهر الماضي والتقى مع مادورو.

ووصل مادورو إلى طهران اليوم الجمعة في إطار جولة رسمية شملت تركيا والجزائر في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال إنه يرافقه وزراء ومسؤولون في مجالات منها الزراعة والتكنولوجيا والنفط والاتصالات والسياحة والنقل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا تواصل حربها ضد أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تطلب المزيد من المساعدات العسكرية ومخاوف من تفشي الكوليرا
الكشف عن حطام سفينة ملكية بريطانية غرقت قبل 340 عاما
الجزائر وإسبانيا
الجزائر: سنحترم كافة التزاماتنا مع إسبانيا في مجال الغاز

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون ونبيه بري
صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
الدولار
دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
مجلس الوزراء
فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!