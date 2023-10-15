رئيس فنزويلا يتحدث إلى عباس ويندد بأفعال إسرائيل

أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أنه تحدث هاتفيا اليوم الأحد، إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الوضع في غزة، ودعا إلى إقامة ممر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمساعدة السكان.

وفي تعليق له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أدان مادورو ما سماها “الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى”. وقال إن هذه الأفعال تجاوزت “خط احترام القانون الدولي الإنساني”.

وقال مادورو إنه أبلغ عباس بأن كراكاس سترسل أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية في الأيام القليلة المقبلة، إيذانا ببدء خطة لتقديم “الدعم المباشر والمستمر للشعب الفلسطيني” عبر القنوات القائمة.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن الزعيمين اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مادورو إنه وعباس استعرضا مبادرات من دول منها الصين ومصر لعقد مؤتمر عالمي للسلام و “إعادة إرساء الشرعية الدولية”.