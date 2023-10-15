الأثنين 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس فنزويلا يتحدث إلى عباس ويندد بأفعال إسرائيل

منذ 11 ثانية
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

A A A
طباعة المقال

أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أنه تحدث هاتفيا اليوم الأحد، إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الوضع في غزة، ودعا إلى إقامة ممر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمساعدة السكان.

وفي تعليق له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أدان مادورو ما سماها “الهجمات العشوائية التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى”. وقال إن هذه الأفعال تجاوزت “خط احترام القانون الدولي الإنساني”.

وقال مادورو إنه أبلغ عباس بأن كراكاس سترسل أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية في الأيام القليلة المقبلة، إيذانا ببدء خطة لتقديم “الدعم المباشر والمستمر للشعب الفلسطيني” عبر القنوات القائمة.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن الزعيمين اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مادورو إنه وعباس استعرضا مبادرات من دول منها الصين ومصر لعقد مؤتمر عالمي للسلام و “إعادة إرساء الشرعية الدولية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على إجلاء مواطنيها من غزة وإسرائيل
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات يواصل اتصالاته لوقف التصعيد في غزة
من غزة (رويترز)
الأمم المتحدة: غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير خارجية إيران: أيادي الجميع في المنطقة على الزناد.. وهذا ما كشفه لي نصر الله!