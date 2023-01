فنلندا تستحضر حربها ضد روسيا بقذائف موقعة لأوكرانيا

لا تزال فجائع “حرب الشتاء” التي تواجهت فيها القوات السوفياتية والفنلندية، عالقة في أذهان عدد من سكان البلد الاسكندنافي رغم مرور أزيد من 8 عقود ، الذين يدفعون آلاف الدولارات لكتابة رسائل مناهضة لروسيا على القذائف الأوكرانية.

وكشفت منصة SignMyRocket.com، وهي منظمة غير ربحية تجمع الأموال للقوات الأوكرانية، من خلال السماح لداعميها بالتوقيع وكتابة رسائل على الذخائر الأوكرانية، إن فنلندا برزت كأكبر مصدر للتبرعات بعد الولايات المتحدة.

ويلجأ مئات الفنلنديين إلى المنصة لدعم الجيش الأوكراني، من خلال دفع ما لا يقل عن 200 دولار، لوضع أسمائهم أو رسائل خاصة على قذائف المدفعية الأوكرانية عيار 155 ملم، بحسب صحيفة التايمز.

وبعد عقود من الحياد والتعامل مع الاتحاد السوفيتي ثم روسيا بحذر فائق، تقدمت البلاد بطلب للانضمام إلى الناتو، وأعلنت زيادة قدرها 2 مليار دولار في إنفاقها الدفاعي بعد بداية الغزو الروسي على أوكرانيا.

كما قدمت البلاد إلى الأوكرانيين حزمات من المعدات العسكرية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 190 مليون يورو، من بينها صواريخ مضادة للدبابات.

وكان الفنلنديون وراء هذا التحول في سياسة حكومتهم، بحسب الصحيفة ذاتها، حيث دعا 58 بالمئة منهم، إلى رفع ميزانية البلاد العسكرية، وأعرب 85 بالمئة عن قلقهم بشأن روسيا، مؤكدين أنه يجب الدفاع عن الأراضي الفنلندية بأي ثمن.

مارتي جي كاري، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الفنلندية أصيب والده بنيران مدفعية الاتحاد السوفيتي في عام 1940، واحد من مئات الفنلنديين الذين دفعوا لكتابة رسائل على قذائف استخدمت في قصف مواقع روسية في أوكرانيا.

واختار مساعد رئيس المخابرات العسكرية الفنلندي السابق، والذي يعمل الآن أستاذا في جامعة يوفاسكيلا، عبارة: “عيد ميلاد سعيد من عائلة كاري!”

وكتب على تويتر: “في فبراير 1940، أصيب والدي بشظية قذيفة أثناء قتاله ضد العدوان الروسي، اليوم، أتيحت لعائلتنا فرصة إطلاق قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، على المعتدين الذين يهاجمون مدينة باخموت.. لقد تعادلنا الآن”.

من جانبها، تستحضر الروائية والكاتبة صوفي أوكسانين، ذكريات حرب فنلندا الشتوية ضد غزو الاتحاد السوفيتي، بدعمها إطلاق قذيفة مدفعية، تحمل توقيعها.

وكتبت أوكسانن على تويتر: “هذا العام، ذهبت الأموال التي كنت سأنفقها على الألعاب النارية لهذا النوع من الصواريخ للدفاع عن أوكرانيا من العدوان الروسي”.

