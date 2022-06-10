فنلندا تستعد لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

انضمت فنلندا الى قائمة الدول التي زوّدت أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والأسلحة، منذ شنّ القوات الروسية غزوًا على الأراضي الأوكرانية. كما أن علاقتها مع الكرملين شهدت توترًا غير مسبوق، بسبب تقديم الدولة الاوروبية طلب انضمام الى حلف الأطلسي.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أنها سترسل الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية الإضافية إلى أوكرانيا؛ وذلك دون الكشف عن المحتوى والطريقة والجدول الزمني للتوريد.

وقالت الدفاع الفنلندية، في بيان: “ترسل فنلندا مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا؛ لضمان وصول المساعدة إلى المرسل إليه، لا يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول محتوى المساعدة وطريقة التسليم وتوقيتها”.

وأشارت الوزارة إلى أنه عند اتخاذ قرار تقديم المساعدات الإضافية، تم الأخذ بعين الاعتبار كل من احتياجات أوكرانيا وكذلك موارد قوات الدفاع الفنلندية.

وتم الإبلاغ عن أول توريد لأسلحة فنلندية إلى أوكرانيا في 28 شباط/فبراير، والثاني في 24 آذار/مارس، والثالث في 19 نيسان/أبريل، والحزمة الرابعة في 5 أيار/مايو.

وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن أعلن أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا تحتوي على أسلحة؛ ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.

هذا وقالت الخارجية الروسية: إن دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج لدول حلف الناتو بسبب إمداد كييف بالسلاح.