فنلندا.. جامعة هلسنكي تعلق التبادل الطلابي مع إسرائيل وسط احتجاجات طلابية

علقت جامعة هلسنكي الفنلندية، اتفاقيات التبادل الطلابي مع جامعات إسرائيل، اليوم الأربعاء، لكنها أبقت على “التعاون البحثي” معها.

ويأتي قرار الجامعة بعد مظاهرات طلابية استمرت أكثر من شهر ضد تعاون الجامعة مع نظيراتها الإسرائيلية، وذلك بسبب سقوط ضحايا مدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقالت الجامعة في بيان: “تم تعليق اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات في إسرائيل بسبب سقوط ضحايا من المدنيين وتفاقم الوضع الإنساني في غزة”.

لكن الجامعة أكدت أن “التعاون البحثي” سيتواصل مع الجامعات الإسرائيلية.

ولفت البيان إلى أن الجامعة تلتزم بالمساعدة في إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث في قطاع غزة.

من جانبها، انتقدت فيلجا هرمانسون، إحدى منظمي المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين قرار الجامعة.

وقالت لهيئة البث الفنلندية إن استمرار التعاون البحثي يتعارض مع مبادئ جامعة هلسنكي، “لأن جامعات إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية بالمنطقة”.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري يطالب الطلاب في فنلندا، جامعة هلسنكي بإلغاء اتفاقيات التبادل الطلابي والتعاون البحثي مع المؤسسات التعليمية الإسرائيلية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.