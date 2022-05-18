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فنلندا والسويد تطلبان رسمياًً الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 18 - مايو - 2022 10:27 صباحًا
تقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

تقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

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في قرار مدفوع بالغزو الروسي لأوكرانيا، تقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء في مقر الحلف، لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط.

كانت السويد وفنلندا على الحياد طوال الحرب الباردة، ويعد قرارهما الانضمام إلى حلف الأطلسي أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني ​​لأوروبا على مدى عقود، مما يعكس تحولا كبيرا في الرأي العام في منطقة الشمال الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وقال الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج “هذه لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها”. جاء ذلك في حفل قصير سلم فيه سفيرا السويد وفنلندا لدى الحلف الطلبين.

وقال ستولتنبرج “أرحب بشدة بطلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف. أنتم أقرب شركائنا، وستزيد عضويتكما في الحلف من أمننا المشترك”، ويرى الحلف أن انضمام فنلندا والسويد من شأنه أن يعززه بشكل كبير في بحر البلطيق.

ويقول دبلوماسيون إن تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء وعددها 30 قد يستغرق ما يصل إلى عام.

وفاجأت تركيا الأعضاء في الأيام الأخيرة بقولها إن لديها تحفظات على عضويتي فنلندا والسويد، وقال ستولتنبرج اليوم إنه يعتقد أنه يمكن حل المشكلات، وأضاف “نحن مصممون على التعامل مع جميع المشكلات والتوصل إلى نتائج سريعة”، مشيرا إلى الدعم القوي من جميع الأعضاء الآخرين بالحلف.

    المصدر :
  • رويترز

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