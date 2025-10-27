الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
فوز رئيس ساحل العاج واتارا بولاية جديدة

منذ 6 دقائق
الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، 83 عامًا، يخاطب أنصاره خلال تجمع سياسي أخير قبل الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، في أبيدجان، كوت ديفوار، 23 أكتوبر 2025. رويترز

الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، 83 عامًا، يخاطب أنصاره خلال تجمع سياسي أخير قبل الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار، في أبيدجان، كوت ديفوار، 23 أكتوبر 2025. رويترز

أظهرت نتائج أولية أعلنتها لجنة الانتخابات في ساحل العاج، اليوم الاثنين، فوز الرئيس الحسن واتارا بفترة رئاسية رابعة بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات.

وحصل واتارا (83 عاما) على 89.77 بالمئة من الأصوات، وهو ثالث فوز حاسم له على التوالي بعد وصوله إلى السلطة للمرة الأولى في 2011 عقب انتخابات شهدت منافسة شديدة.

وتشهد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من ذلك الحين فترة من الاستقرار النسبي والنمو الاقتصادي المطرد.

وبلغ الإقبال على التصويت نحو 50 بالمئة، وهي نسبة مماثلة للانتخابات الرئاسية في عامي 2010 و2015، لكنها أقل بكثير من نسبة 80 بالمئة التي سُجلت في الجولة الأولى عام 2010.

ومن المتوقع أن تُصادق المحكمة الدستورية على النتائج خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر لرويترز اليوم الاثنين إن سيمون باجبو السيدة الأولى السابقة والتي كانت أبرز منافس في الانتخابات الرئاسية اتصلت بالرئيس واتارا لتهنئته على فوزه.

    المصدر :
  • رويترز

