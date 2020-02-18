فوضى في مطار الجزائر بسبب إضراب المضيفين

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تعرضت رحلات جوية عدة في مطار الجزائر الدولي إلى التأخير، الثلاثاء، وذلك بسبب إضراب مضيفي الطيران في البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وأدى إضراب المضيفين الجزائريين إلى تأخير العديد من الرحلات، مما تسبب في حالة من الفوضى داخل المطار.

وتضمن بيان صادر عن مضيفي الطيران، عددا من المطالب، على رأسها “توفير ظروف مواتية للعمل”.

وانتقد البيان ما سماه بـ”البرمجة العشوائية” للمضيفين، بالإضافة إلى “الإدارة السيئة للموارد البشرية، وعدم تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمسجلة”.