الجمعة 1 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 25 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فولكر تورك: الملايين يواجهون معاناة بسبب الضربات الروسية

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2022 1:38 مساءً
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

A A A
طباعة المقال

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الضربات الروسية على البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا منذ أكتوبر\تشرين الأول، أودت بحياة ما لا يقل 77 مدنيا فضلا عن التسبب في معاناة شديدة للملايين.

وذكر في بيان “الملايين يواجهون معاناة شديدة وظروفا معيشية مروعة جراء هذه الضربات”، مشيرا إلى أن هذا “يمثل مشاكل خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يتطلب وجود سبب عسكري واضح ومباشر لكل موقع يتم استهدافه”.

وفي البيان نفسه، قال إن التحليل الأولي الذي أجرته الأمم المتحدة لمقاطع مصورة يبدو أنها تظهر جنودا أوكرانيين يعدمون أسرى حرب روسيا يشير إلى أنه “من المرجح جدا أن تكون حقيقية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: على أوروبا خفض سعر النفط الروسي لأقصى حد
الدولار
الدولار يتحرك قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر
الجنيه الإسترليني
الإسترليني يتجه نحو تسجيل ثالث زيادة أسبوعية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

فيديو لمشجع أمريكي يكشف الحقائق.. "هذا ما شاهدته في قطر"
فرقة ميّاس
بالفيديو: ميّاس تشعل تيك توك على أنغام "توكو تاكا"
فراس سلوم
بعد إبطال نيابته... إليكم أول تعليق لفراس سلوم