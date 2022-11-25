فولكر تورك: الملايين يواجهون معاناة بسبب الضربات الروسية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الضربات الروسية على البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا منذ أكتوبر\تشرين الأول، أودت بحياة ما لا يقل 77 مدنيا فضلا عن التسبب في معاناة شديدة للملايين.

وذكر في بيان “الملايين يواجهون معاناة شديدة وظروفا معيشية مروعة جراء هذه الضربات”، مشيرا إلى أن هذا “يمثل مشاكل خطيرة بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يتطلب وجود سبب عسكري واضح ومباشر لكل موقع يتم استهدافه”.

وفي البيان نفسه، قال إن التحليل الأولي الذي أجرته الأمم المتحدة لمقاطع مصورة يبدو أنها تظهر جنودا أوكرانيين يعدمون أسرى حرب روسيا يشير إلى أنه “من المرجح جدا أن تكون حقيقية”.